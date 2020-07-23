2020/07/23 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقصر الطرق لإسترجاع ما سُرق – طالب سعدون لم يذهب أسعد باشا العظم والي دمشق أيام العثمانيين ( 1701 – 1757) الى الرواتب أو زيادة الضرائب أو فرض جديدة ، أو يكبل الولاية بديون ، أو يقلل من تخصيصات هذا القطاع أو ذاك ، بما يؤثر على مستوى الخدمات للمواطنين ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أقصر الطرق لإسترجاع ما سُرق – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أقصر الطرق لإسترجاع ما سُرق – طالب سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).