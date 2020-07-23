أقصر الطرق لإسترجاع ما سُرق – طالب سعدون


أقصر الطرق لإسترجاع ما سُرق – طالب سعدون
2020/07/23 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-         أقصر الطرق لإسترجاع ما سُرق – طالب سعدون لم يذهب أسعد باشا العظم والي دمشق أيام العثمانيين  ( 1701 – 1757)  الى الرواتب أو زيادة الضرائب أو فرض جديدة  ، أو يكبل الولاية  بديون ، أو يقلل من  تخصيصات هذا القطاع أو ذاك ، بما يؤثر على مستوى الخدمات للمواطنين ، […]

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