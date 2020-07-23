2020/07/23 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاه يسأل – حسن العلوي هل.كان الشاه شيعيا ام متشايعا ليرضى.ايران الشيعية؟ في مذكراتي كملك..يقول الملك الراحل واعظم الملوك في سلالة الشريف الحسين بن علي، انه زار ايران واسقبله الشاه في المطار واستقلا السيارة الملكية جنبا الى جنب لكن الشاه ظل لفترة صامتا والملك العربي يتساءل مع نفسه ما الذي […]

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