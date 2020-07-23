2020/07/23 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إندلاع حريق بمجمع كلشي وكلاشي بغداد – الزمان شاركت سبع فرق اطفاء في السيطرة على حريق مجمع كلشي وكلاشي في حي الجامعة ببغداد.وقال مصدر أنه (تم الانتهاء من حادث الحريق دون تسجيل اصابات بشرية).وشهدت بغداد الاسبوع الماضي سلسلة حرائق التهمت مستودعات للاخشاب ومحال تجارية، وعزا خبراء ذلك الى ارتفاع […]

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