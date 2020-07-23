النساء القادة يقمن بعمل أفضل في أزمة الفيروس وازدهار سوق سوداء لبلازما الدم

2020/07/23 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرانكفورت‭- ‬اسلام‭ ‬اباد‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قالت‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬كريستين‭ ‬لاغارد‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬النساء‭ ‬القادة‭ ‬يقمن‭ ‬بعمل‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لأزمة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬وأثنت‭ ‬على‭ ‬تواصلهن‭ ‬الصادق‭ ‬وإظهارهن‭ ‬الاهتمام‭.‬ وقالت‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬إن‭ ‬الفوارق‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬والتواصل‭ “‬مذهلة‭ ‬للغاية‭” ‬في‭ ‬دول‭ ‬تقودها‭ ‬نساء‭.‬ […]

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