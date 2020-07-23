البندقية تقلص عدد الحد الأقصى لركاب قوارب الغندول

2020/07/23 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعدما‭ ‬لاحظت‭ ‬ازديادا‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد،‭ ‬قررت‭ ‬مدينة‭ ‬البندقية‭ ‬الإيطالية‭ ‬أخيرا‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬الركاب‭ ‬المسموح‭ ‬لهم‭ ‬بالصعود‭ ‬إلى‭ ‬مراكب‭ ‬الغندول‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭.‬وأوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لمشغلي‭ ‬مراكب‭ ‬الغندول‭ ‬في‭ ‬البندقية‭ ‬روبرتو‭ ‬لوبي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بمعدل‭ ‬أوزان‭ […]

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