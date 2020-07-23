مشروع اسرائيلي لتجريم علاج التحول الجنسي

2020/07/23 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قضى‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭ (‬الكنيست‭) ‬الأربعاء،‭ ‬بتجريم‭ “‬علاج‭ ‬التحول‭ ‬الجنسي‭” ‬للمثليين‭ ‬ووافق‭ ‬بالقراءة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬يحظر‭ ‬الممارسة‭ ‬التي‭ ‬ينظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬انتهاك‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬ويهدف‭ ‬علاج‭ ‬التحول‭ ‬الجنسي‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬توجه‭ ‬الشخص‭ ‬الجنسي‭ ‬من‭ ‬مثلي‭ ‬الجنس‭ ‬إلى‭ ‬مغاير‭ ‬الجنس‭.‬ ووافق‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬ميرتس‭ ‬اليساري،‭ […]

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