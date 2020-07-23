آبل وأمازون تواجهان تحقيقات بقضايا احتكار في إيطاليا

2020/07/23 | 01:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه كل من أمازون وآبل اتهامات جديدة بدعوى انتهاك قوانين عدم الاحتكار لكن هذه المرة ليست في الولايات المتحدة بل في إيطاليا.

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