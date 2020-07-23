2020/07/23 | 02:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تغييرات بالمناصب الامنية في العراق برلين -بغداد -الزمان كُلف العميد الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، بمهام معاون قائد عمليات بغداد.
في اطار تغييرات في المناصب الامنية ببغداد من اجل تدارك الخروقات في الخطف والاغتيال، فيما تواجه حكومة مصطفى الكاظمي حرج اختطاف المواطنة الالمانية في بغداد اول من امس، وكلف الكاظمي وزير الداخلية عثمان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق الأزمات في برلين يبحث اختطاف الناشطة الألمانية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في اطار تغييرات في المناصب الامنية ببغداد من اجل تدارك الخروقات في الخطف والاغتيال، فيما تواجه حكومة مصطفى الكاظمي حرج اختطاف المواطنة الالمانية في بغداد اول من امس، وكلف الكاظمي وزير الداخلية عثمان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق الأزمات في برلين يبحث اختطاف الناشطة الألمانية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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