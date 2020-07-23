فريق‭ ‬الأزمات‭ ‬في‭ ‬برلين يبحث‭ ‬اختطاف‭ ‬الناشطة‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬بغداد

2020/07/23 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغييرات‭ ‬بالمناصب‭ ‬الامنية‭ ‬في‭ ‬العراق ‭ ‬برلين‭ -‬بغداد‭ -‬الزمان كُلف‭ ‬العميد‭ ‬الحقوقي‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬سكر‭ ‬السعيدي،‭ ‬بمهام‭ ‬معاون‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬بغداد‭.‬في‭ ‬اطار‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬الامنية‭ ‬ببغداد‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تدارك‭ ‬الخروقات‭ ‬في‭ ‬الخطف‭ ‬والاغتيال،‭ ‬فيما‭ ‬تواجه‭ ‬حكومة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬حرج‭ ‬اختطاف‭ ‬المواطنة‭ ‬الالمانية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬اول‭ ‬من‭ ‬امس،‭ ‬وكلف‭ ‬الكاظمي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عثمان‭ […]

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