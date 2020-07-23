مكالمة بين ملك السعودية والكاظمي

2020/07/23 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬أنّ‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬تلقى‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفياً،امس،‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬اطمأن‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬عليه‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭.‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لدولته‭ ‬على‭ ‬مشاعره‭ ‬النبيلة‭.‬بحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬السعودية‭ […]

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