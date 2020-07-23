كاميرات أمنية.. وزعزعة الثقة

2020/07/23 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬صارت‭ ‬من‭ ‬مستلزمات‭ ‬الحفظ‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬العواصم‭ ‬العالمية،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أساسيات‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬والحوادث،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬الانسان‭ ‬خاضعا‭ ‬للتصوير‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬لا‭ ‬يتوقعها‭ ‬لكنّها‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬التغطية‭ ‬الأمنية‭ .‬غيرَ‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحليل‭ ‬دقيق‭ ‬للأفلام‭ ‬عبر‭ ‬تشابك‭ ‬من‭ ‬الاحتمالات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬نتائج‭ ‬سريعة‭ ‬ينتظرها‭ […]

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