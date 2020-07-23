عدد إصابات كورونا في أمريكا اللاتينية يتجاوز 4 ملايين

2020/07/23 | 03:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشير إحصاء لوكالة "رويترز" إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز عتبة الـ 4 ملايين حالة.

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