فنان مسرحى كبير من المنسيين - اشرف عتريس

2020/07/23 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس اهو المخرج المسرحي كمال يس الذي درس الإخراج فى فرنسا، وقام بالتدريس فيالمعهد الذي تخرج فيه (معهد الفنون المسرحية) قبل ان يكون ممثلا له ملامح صارمة وصوت رزين وانفعال رصين يتحكم فيه بسهولة وتوجيهات مخرج واع سواء فى السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة أيضا ..صوته رخيم وصمته شامخ ..من ينسى أدواره فى الافلام السينمائية التى أحببناها وحفظنا وجهه وبعض من مفرداته (أنت من الأحرار يا عل ......





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