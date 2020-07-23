روزنامة الأسبوع: تَوْقِيْعٌ فِي دَفْتَرِ الغَالِيْرِي! - كمال الجزولي

2020/07/23 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينثورتنا ليست على أفضل ما يرام «حقيقة وليس تتأوَّل»! مع ذلك يجدر ألا تقلقنا شقاقات «الأفنديَّة»، طالما أن ثمَّة قوى أساسيَّة، في مقدِّمتها «لجان المقاومة» التي أنجزت مليونيَّة الثَّلاثين من يونيو، موجودة، تكبر، وتتطوَّر، وتثبت أهليَّتها، وتنجح في الاختبارات التي تتعرَّض لها يوماً بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة.



ما يستحقُّ أن نقلق لأجله، حقَّاً، هو أننا نتصرَّف، عبر الكثير من حراكاتنا السِّياسي ......





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