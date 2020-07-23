معضلة الطارمية.. بين الإرهاب والميليشيات

2020/07/23 | 04:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعادت أزمة الطارمية إلى الواجهة بين دعوات لتهجير سكانها وأخرى تحرض على القوات الأمنية، فيما حذر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أبناء قضاء الطارمية من جهات قال إنها "تحاول اختطاف أصواتهم" خلال الانتخابات المقبلة.

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