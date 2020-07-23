جولة الكاظمي.. هل تثمر عن نتائج حقيقة؟

2020/07/23 | 04:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروسط أجواء مشحونة بالأزمات والتحديات، بدأ رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي جولة مكوكية أولى يحمل خلالها ملفات شائكة على المستويات الصحية والأمنية والاقتصادية والسياسية، من محطة طهران.

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