الكشف عن سبب وفاة الطفل العراقي حسونة

2020/07/23 | 07:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفى الطفل العراقي “حسونة” واسمه الحقيقي حسن والذي اشتُهر بفيديوهات له وهو يتناول الطعام بالإضافة لظهوره في فيديوهات راقصة.وكشفت مصادر أن سبب وفاة الطفل هو زيادة الوزن الشديدة التي كان يعاني منها هي التي أدت إلى وفاته.وهاجم نشطاء، ذوو الطفل، لأنهم هم من كانوا يسمحون له بتناول كميات كبيرة من الطعام، وكانوا يقومون […]

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