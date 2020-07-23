تعليق هيفاء وهبي بعد حبس محمد وزيري

2020/07/23 | 07:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت المطربة هيفاء وهبي، على خبر حبس مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بكملتين عبر إنستجرام، إذ قالت “الحمدلله”.قررت جهات التحقيق في الجيزة حبس مدير أعمال هيفاء وهبي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وقد اتهمت هيفاء وهبي محمد وزيري، باستيلائه على أملاكها والأموال الخاصة بها وحذرت الجميع من التعامل معه.ومن جهته نفى […]

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