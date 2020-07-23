ليفربول يحتفل بتتويجه بطلًا لـ البريميرليغ

2020/07/23 | 07:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم تاريخي في ملعب “أنفيلد”، لأول مرة يرفع لاعب يرتدي قميص ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخته الجديدة، واللقب الذي لم يحققه “الريدز” في نسخته القديمة منذ 30 عاما.واستضاف الفريق الأحمر، تشيلسي، على ملعب الأنفيلد، مساء الأربعاء، في المباراة التي فاز فيها أبطال الدوري بـ5 أهداف مقابل 3.ويتابع عشاق ليفربول في جميع […]

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