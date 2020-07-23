مراسل اعلامي سعودي يسقط على الهواء بسبب الحر – فيديو

2020/07/23 | 07:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مراسل قناة “الإخبارية” السعودية في جدة، عبد الله الغامدي، لحالة إغماء بسبب الإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع درجات حرارة الطقس الأربعاء.وعاد الغامدي ليطمئن الجميع على صحته، قائلا: “اليوم كان الجو حار جدا ودرجات الحرارة تكاد تلامس الخمسين”.فيديو | لهيب الشمس يسقط مراسل #الإخبارية في #جدة عبدالله الغامدي قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على […]

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