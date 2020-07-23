مسلحون يشنون هجومين على منزل مسؤول حكومي عراقي

2020/07/23 | 07:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد اعلام وزارة الموارد المائية يوم الخميس بتعرض منزل مدير الموارد المائية في بابل فالح حسن السعيدي لهجومين متتاليين من قبل مسلحين.

واشار اعلام الوزارة في بيان اليوم الى تعرض منزل السعيدي و ليومين متتاليين 20و 21 تموز لاطلاقات نارية أمام داره من قبل ثلاثة مسلحين يستقلون دراجة نارية على أثر قيام المديرية بتطبيق توجيهات رئيس مجلس الوزراء والوزارة بازالة التجاوزات على محرمات شط الحلة للتهيئة لإكمال عمل مشروع تكسية شط الحلة و فتح طريق مراقبة.

واضاف البيان انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية و إبلاغ الجهات المعنية.

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