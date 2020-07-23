بريطانيا تعلن تدمير 40 هدفا لداعش بالعراق وتؤكد حاجة البلاد للمساعدة

2020/07/23 | 07:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني ضربت 40 هدفا إرهابيا في إطار عمليات ضد تنظيم داعش خلال الاشهر الـ12 الماضية، مشيرا الى انضمام 40 مواطنا من ابناء بلده الى التنظيم المتشدد في سوريا والعراق.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن والاس قوله، "تتضمن هذه الأهداف الكهوف التي يسكنها إرهابيو داعش في المناطق النائية في شمال العراق، ومخابئ الأسلحة ومعسكرات التدريب، كما تضمنت أيضا تدمير نقطتين هامتين لداعش في قتال عنيف، مع قوات الأمن العراقية ".

ونوه إلى أنه رغم أن التنظيم فقد السيطرة على الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، إلا أن القتال معه لم ينته ولا يزال شاقا، مضيفا "تستمر الإيديولوجيا السامة في الصمود، ولا يزال تأثيرهم الخبيث ينتشر".

واردف وزير الدفاع البريطاني بالقول التنظيم يحتفظ بالبنية اللازمة لتنفيذ هجمات ضد بريطانيا، وقال: "يبقى داعش أكبر تهديد إرهابي للمملكة المتحدة ومصالحنا".

واكد أن قوات الأمن العراقية لا تزال بحاجة إلى المساعدة، حيث تقدم المملكة المتحدة التدريب والإرشاد بالإضافة إلى الدعم الجوي، مشيرا الى أن "الإرهابيين ليس لديهم مكان للاختباء فيه، لقد دمرنا المخابئ والقواعد المخفية، لكن هذا الجهد طويل الأمد".

وتابع ولاس: "المملكة المتحدة ما زالت مصممة على ضمان أن أولئك الذين حاربوا أو دعموا داعش يجب أن يدفعوا ثمن جرائمهم"، داعيا إلى محاكمتهم في ظل منظومة قضائية مناسب في الأماكن التي وقعت فيها الجرائم.

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