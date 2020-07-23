الضربة الإيرانية آتية لا محاله، والأميركي يعلم ذلك + فيديو

2020/07/23 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت (العالم) 2020.07.23 – أكد الباحث بالشؤون الإقليمية والدولية د.عبدو اللقيس أن الضربة الإيرانية ردا على جريمة اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني ف...

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