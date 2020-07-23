صور تظهر جفاف النيل في السودان

2020/07/23 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر انحسار المياه وجفاف بعض المناطق على مجرى نهر النيل في مواقع مختلفة من السودان.وتظهر الصور، التي نشرها بعض المواطنين وحسابات سودانية في “تويتر”، انحسارا واضحا في المياه وتحول بعض المناطق والمجاري المائية إلى طين جاف.ونشرت المستقلة صورا لجفاف نهر النيل مع تعليق جاء فيه “صور […]

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