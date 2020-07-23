2020/07/23 | 08:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر التلفزيون الإثيوبي “etv”، الأربعاء، فيديو يعرض لأول مرة لحظة ملء بحيرة “سد النهضة”.وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير إلى البحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تهنئة لمواطنيه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.وقال، في خطاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو لأولى لحظات ملء سد النهضة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو لأولى لحظات ملء سد النهضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).