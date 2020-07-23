2020/07/23 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل مسبار الأمل الإماراتي الأربعاء، أول صورة التقطها لكوكب المريخ من بعد مليون كيلو متر عّن كوكب الأرض.وانطلق مسبار الأمل الإماراتي، قبل يومين من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان على متن صاروخ الإطلاق “إتش 2 إيه” من شركة ميتسوبيشي اليابانية لاستكشاف الغلاف الجوي لكوكب المريخ.ومن المرتقب أن يصل مسبار الأمل، بحلول الربع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات: مسبار الأمل يرسل أولى صور المراقبة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات: مسبار الأمل يرسل أولى صور المراقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).