خمس فئات ممنوعة من تناول السبانخ

2020/07/23 | 08:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد السبانخ مصدرا ممتازا للألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن المختلفة، بالإضافة إنها منخفضة السعرات الحرارية، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الأشخاص لا يجب عليهم تناولها، لأنها تسبب لهم أضرارا.ونقلت “مصراوي” عن موقعا “livestrong” و”paleohacks”، الفئات الممنوعة من تناول السبانخ: 1- مرضى الكلى: تحتوي السبانخ على مستويات عالية من مادة الأوكسالات التي […]

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