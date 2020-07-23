التحالف الدولي: سنقلص عدد قواتنا في العراق وسوريا ببطء

2020/07/23 | 08:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب قائد قوات ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة داعش" أنّه لم يعد يخشى عودة ظهور التنظيم في العراق، واصفاً بقايا التنظيم في بلاد الرافدين بأنّه...

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