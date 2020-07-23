2020/07/23 | 08:29 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه لاعتماد النظام السنوي بدل الكورسات في الجامعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/23 | 08:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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