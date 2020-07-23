تعرض منزل مسؤول حكومي لهجوم مسلح

2020/07/23 | 08:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الموارد المائية اليوم الخميس، عن تعرض منزل مدير الموارد المائية في بابل فالح حسن السعيدي لهجومين متتاليين من قبل مسلحين.واشار اعلام الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، الى تعرض منزل السعيدي و ليومين متتاليين 20و 21 تموز لاطلاقات نارية أمام داره من قبل ثلاثة مسلحين يستقلون […]

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