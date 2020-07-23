البياتي: تجاهل الكاظمي للمتظاهرين سيقود الى اسقاط حكومته في القريب العاجل

2020/07/23 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين المحلل السياسي كامل البياتي، ان تجاهل الكاظمي للمتظاهرين ومطالبهم سيقود الى اسقاط حكومته جراء الغليان الشعبي لمختلف الشرائح، لافتا الى ان الكاظمي تنصل عن وعوده للمتظاهرين عند تسنمه السلطة.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “البرلمان مازال بعيدا عن الحكومة وقد يكون ذلك متفق عليه من اجل تمشية الامور لحين اجراء الانتخابات المبكرة”.[…]

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