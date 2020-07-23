"الأمن" تعلق على امتلاك داعش لطائرات مسيرة في مناطق بالعراق

2020/07/23 | 08:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قلل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس صروط يوم الخميس من تهديدات تنظيم داعش بامتلاك طائرات مسيرة لشن هجمات في العراق واعتبره تهويلا اعلاميا رداً على الانكسارات التي طالت التنظيم مؤخراً.

وحذر مسؤولون ومراقبون في العراق مؤخرا من مساعٍ لتنظيم داعش لامتلاك طائرات مسيرة من جهات اقليمية لم يكشفوا عنها، محذرين من استخدامها لشن عمليات تستهدف المدن والقواطع الامنية.

وقال صروط لوكالة شفق نيوزان "ما حققته قوات الامن خلال الايام الاخيرة من نجاحات امنية كبيرة باعتقال قيادات وخلايا ارهابية خطيرة في عموم المحافظات وحتى اقليم كوردستان سبب انهيارا وانكسارا معنويا في صفوف عناص داعش ما دفعه الى اتباع اسلوب التهويل الاعلامي بامتلاك طائرات مسيرة لرفع معنويات مقاتليه المنهارة".

واستدرك القول "لا نستبعد امتلاك او حصول داعش على طائرات مسيرة كما حصل سابقا مع اسلحة القناص المتطورة التي لم تمتلكه الاجهزة الامنية لكن طائرات المسيرة لا ترقى الى مستوى الخطر والتهديد الامني كما يحاول اشاعة ذلك للتأثير على معنويات المواطنين والاجهزة الامنية".

واشار صروط الى ان الماكنة الاعلامية لداعش تظهر بعد كل هزيمة او ضربات يتلقاها التنظيم للتغطية على الهزائم ومحاولة اثبات الوجود على الرغم من تلاشي قدراته في عموم المحافظات.

وكشفت تقارير استخبارية دولية في وقت سابق ان تنظيم داعش شكل وحدة رسمية لتطوير طائرات مسيرة في مناطق يتواجد فيها التنظيم في اسيا وافريقيا.

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