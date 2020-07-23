تطوير أسرع كمبيوتر عملاق بالذكاء الاصطناعى بـ70 مليون دولار

2020/07/23 | 08:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتعاونت نفيديا " NVIDIA"، إحدى شركات صناعة الرقائق الإلكترونية، مع جامعة فلوريدا لإنشاء أسرع حاسوب ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي في العالم في التعليم العالي، حيث أعلنت شركة تصنيع الرقائق عن الشراكة هذا الأسبوع، قائلة إن الآلة ستكون قادرة على تقديم 700 بيتافلوبس من أداء الذكاء الاصطناعي.وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم استخدام الماكينة لتطبيق الذكاء الاصطناعي عبر مناطق عديدة، بما في ذلك الحسابات المتعلقة بارتفاع مستويات البحر، وأمن البيانات، والطب الشخصي ، والنقل الحضري وانعدام الأمن الغذائي.يتألف المشروع الذي تبلغ قيمته 70 مليون دولار أمريكي من منحة بقيمة 25 مليون دولار من الشركة تشمل الأجهزة والبرامج بالإضافة إلى التدريب، وبجانب ذلك 45 مليون دولار من الجامعة وخريجيها، الذين شاركوا في تأسيس نفيديا.كجزء من الصفقة ستعمل الجامعة أيضًا على تعزيز حاسوبها العملاق الحالي ، HiPerGator، مع رقائق Nvidia وتشغيلها بحلول أوائل عام 2021.كانت نفيديا معروفة منذ فترة طويلة كمورد لرقائق الرسومات لأجهزة الكمبيوتر الشخصية لجعل ألعاب الفيديو تبدو أكثر واقعية، لكن الباحثين يستخدمون الآن أيضًا رقائقها داخل مراكز البيانات لتسريع عمل حوسبة الذكاء الاصطناعي مثل تدريب أجهزة الكمبيوتر على التعرف على الصور.تشمل التطورات الأخيرة من الشركة نظام الذكاء الاصطناعى، الذي كان قادرًا على إعادة إنشاء لعبة Pacman فقط من خلال المشاهدة.كما أن الذكاء الاصطناعي قادر على امتصاص المدخلات المرئية، وكذلك أي إجراءات يدخلها اللاعب في اللعبة، عندها يمكنها إعادة إنتاج التعليمات البرمجية التي تترجم إلى لعبة قابلة للتشغيل.وأظهرت نفيديا كيف تمكنت منظمة الذكاء الاصطناعى من إعادة بناء نسخة قابلة للعب من لعبة Pacman بعد أربعة أيام فقط من مشاهدة اللاعبين يلعبونها.أظهرت الشركة أيضًا تقنية التعمق العميق في الماضي التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستقراء الصور في الحيوانات.تو

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