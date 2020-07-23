التميمي: الازمة المالية في طريقها للزوال بعد ارتفاع أسعار النفط

2020/07/23 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، ان أسعار النفط بدأت بالتعافي مع وصول خام برنت الى سعر 44 دولار للبرميل، لافتا الى ان الازمة المالية في طريقها للزوال مع بداية العام القادم.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “أسعار النفط بدأت بالتعافي مع ارتفاع سعر برميل خام برنت الى 44 دولار، مع عودة بعض المصانع […]

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