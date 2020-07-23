تفجير يستهدف رتلاً يحمل معدات للجيش الأمريكي غرب الناصرية

2020/07/23 | 08:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع التفجير على الطريق السريع في تقاطع البطحاء، لكنه لم يوقع أي إصابات سوى بعض الأضرار بإحدى سيارات الرتل

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