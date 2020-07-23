2020/07/23 | 08:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، الخميس، عن قرب الشروع بالربط السككي بين العراق وإيران.وقال الأعرجي في تغريدة على “تويتر” إنه “قريباً سيتم الربط السككي بين ايران والعراق عن طريق الشلامجة”.وأضاف “نحتاج الى جهود مشتركة لرفع الغوارق من شط العرب لعودة الملاحة وحفظ حقوق العراق القانونية استناداً لاتفاقية 1975”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريباً..



الشروع بالربط السككي بين العراق وإيران وكالة تقدم الاخبارية.

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