خشان: إجراءات الكاظمي في المنافذ الحدودية “استعراضية” ولن تحقق نتائج إيجابية

2020/07/23 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب المستقل باسم خشان، ان إجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنافذ الحدودية استعراضية ولن تحقق نتائج إيجابية، لافتا الى ان تحقيق النجاح في المنافذ مرهون بتغيير الطواقم العاملة في تلك المنافذ وانهاء حالات التهريب وسطوة الأحزاب.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “الكاظمي يسعى لاستمالة والحصول على تأييد الشعب العراقي، من خلال […]

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