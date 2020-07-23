وزير الدفاع البريطاني: القوات العراقية لا تزال بحاجة للمساعدة لمواجهة داعش

2020/07/23 | 08:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن القتال مع تنظيم داعش الإرهابي لم ينتهِ والقوات العراقية لا تزال بحاجة للمساعدة.وقال والاس في تصريح نقلته صحيفة ديلي ميل، “تتضمن هذه الأهداف الكهوف التي يسكنها إرهابيو داعش في المناطق النائية في شمال العراق، ومخابئ الأسلحة ومعسكرات التدريب، كما تضمنت أيضا تدمير نقطتين هامتين لداعش في قتال …

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