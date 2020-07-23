العراق يشهد آخر خارطة حرارة أربعينية ويستعد لأسبوع “لاهب”: أرقام تتجاوز الخمسين مئوية بانتظار هذه المحافظات

2020/07/23 | 09:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستعد مناطق البلاد كافة لتوديع درجات الحرارة الاربعينية يوم الخميس، لتستقبل يوم غد نحو 11 محافظة درجات تلامس وتتجاوز نصف درجات الغليان، حيث ينتظر العراق أجواء “لاهبة” منذ يوم غد وحتى نهاية الاسبوع المقبل.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “المناطق كافة تشهد اجواء مشمسة وحارة […]

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