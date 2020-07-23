لم تشهد المنطقة استقرارا منذ مجيء القوات الأميركية في 2003 + فيديو

2020/07/23 | 09:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.07.23 – أكد المحلل السياسي واثق الجابري أن المنطقة لم تشهد استقرارا منذ مجيء القوات الأميركية في 2003، حيث تحاول أميركا خلق النزا...

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