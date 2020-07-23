وزيرة الاعمار: شراكات استثمارية مع الأردن لتنفيذ مشاريع البنى التحتية

2020/07/23 | 09:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة الاستعداد لمشاركة الشركات الاردنية في تنفيذ مشاريعها التي تخص البنى التحتية في عموم البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه مساعيها الحثيثة من اجل اطلاق الفرص الاستثمارية في محافظة صلاح الدين.

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