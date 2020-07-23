2020/07/23 | 09:13 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة: التعليم العالي تكلّف الدكتور أياد شنو بتسيير أعمال كلية مزايا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/23 | 09:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: التعليم العالي تكلّف الدكتور أياد شنو بتسيير أعمال كلية مزايا) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: التعليم العالي تكلّف الدكتور أياد شنو بتسيير أعمال كلية مزايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).