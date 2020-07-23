العاهل السعودي يتطلع للقاء الكاظمي بـ

2020/07/23 | 09:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

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