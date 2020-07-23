تجربة : اختبار وحدة استمطار بتسخين الغيوم

2020/07/23 | 09:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بعداد ..أعلنت جامعة شمال القوقاز الفدرالية عن نجاح الاختبارات الأولى، التي جرت في مقاطعة ستافروبول، لوحدة تسخين الغيوم لحث هطول الأمطار الاصطناعية.وجاء في بيان الجامعة، “إن استخدام مواد كيميائية خاصة لهطول أمطار اصطناعية عملية مكلفة جدا، ولم تعد هذه الطريقة تستخدم في مقاطعة ستافروبول وغيرها.لذلك تدرس حاليا طريقة بديلة عنها، […]

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