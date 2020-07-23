2020/07/23 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الخميس (22 تموز 2020)، رفع السعة السريرية لعلاج المصابين بفايروس كورونا إلى ما يقرب من 5000 سرير، فيما أشار إلى أن قرار غلق العيادات الخاصة جاء للحفاظ على سلامة المرضى والأطباء.

وقال التميم

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة التربية، الخميس )23 تموز 2020)، تشكيل لجان متخصصة من كل منهج لإعداد الأسئلة الامتحانية لطلبة السادس، فيما أشارت إلى أن إجراء الامتحانات مرتبط بالوضع، وربما تتأجل مرة ثالثة بسبب فيروس كورونا".

وقال معاون مدير

بغداد اليوم - بغداد

توقعت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، الاربعاء، ارتفاع درجات الحرارة ابتداءً من الجمعة المقبل ولمدة أسبوع.

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب في بيان لاعلام وزارة النقل، انه "من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. استمرار اغلاق مخازن كهرباء ذي قار احتجاجاً على تردي الطاقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. استمرار اغلاق مخازن كهرباء ذي قار احتجاجاً على تردي الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).