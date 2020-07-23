تركيا تعلن مقتل عنصرين من حزب العمال بغارات جوية شمال العراق

2020/07/23 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، قتل عنصرين من حزب العمال الكردستاني، في غارة جوية شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام تركية، إن "المقاتلات التركية نفذت غارة جوية على منطقة هاكورك- شمالي العراق، أسفرت عن مقتل عنصري من حزب العمال الكردستاني"

وأكد البيان، أن "الوزارة على استمرار في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد المسلحين بكل حزم"

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات ينفذها عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر.

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بغداد اليوم - ذي قار

اكدت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، استهداف عجلة شركة متعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار.

وقالت الخلية في بيان، ان "عبوة ناسفة انفجرت في تقاطع البطحاء بمحافظة ذي قار، على عجلة حمل لإحدى الشركات المتعاقدة مع

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان مسلحين اغتالوا صاحب مولدة اهلية في ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مسلحين اطلقوا النار على صاحب مولدة أهلية وسط ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة، ما اسفر عن مقتله".

واوضح ان

بغداد اليوم - واسط

اصدر محافظ واسط محمد جميل، الاربعاء، بيانا بشأن مسك منفذ زرباطية من قبل الجيش العراقي.

وقال جميل في البيان، "أجتمعنا اليوم بإدارة المنفذ والقوة المكلفة بعد وصول فوج من الجيش العراقي لأخذ مهامها الأمنية بتوجيه م

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