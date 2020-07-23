وزير الصحة يكشف سبب تمديد غلق العيادات الخاصة للأطباء ويؤكد قرب إعادة فتحها

2020/07/23 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الخميس (22 تموز 2020)، رفع السعة السريرية لعلاج المصابين بفاير...





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