بايدن: ترامب أول رئيس “عنصري” في الولايات المتحدة

2020/07/23 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وصف جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الحالي الجمهوري، دونالد ترامب، بأنه أول عنصري ينتخب رئيسا للولايات المتحدة.وسئل بايدن خلال مؤتمر عبر الإنترنت مع ناخبين، عن موقفه من تسمية ترامب الفيروس التاجي بـ”الفيروس الصيني” أو “فيروس ووهان”، فأجب قائلا إن الرئيس “يزرع العنصرية”.وتابع بايدن منتقدا الرئيس […]

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