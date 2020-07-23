في العراق... ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة يستمر لاسبوع

2020/07/23 | 09:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ورئيس المنبئين الجويين اقدم محمود عبد اللطيف، ان البلاد ستشهد ارتفاعا ملحوظ...

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