الطاقة النيابية: الحكومة تتحرك بالاتجاه الصحيح في ملف الكهرباء

2020/07/23 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الخميس، ان الحكومة تتحرك بالاتجاه الصحيح في ملف الكهرباء، فيما اشارت إلى أن وزارة الكهرباء تسببت في هدر كبير للاموال.

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