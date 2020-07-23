بريطانيا… الأمير فيليب يسلم منصبه العسكري الشرفي لكاميلا

2020/07/23 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلم الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، منصبه قائد‭‭ ‬ا‬شرفيا لكتيبة البنادق إلى كاميلا زوجة نجله الأمير تشارلز وذلك بعد 67 عاما من ارتباطه بفوج المشاة.

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